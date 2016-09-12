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    Фергюсон поздравил Гвардиолу с победой над «Манчестер Юнайтед»

    Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой над «красными дьяволами» (2:1) в игре четвертого тура АПЛ.

    Титулованный шотландец находился на трибунах «Олд Траффорд» во время субботней встречи, а после ее завершения в подтрибунном помещении в личной беседе передал испанскому специалисту свои поздравления. При этом Фергюсон подчеркнул, что ему невероятно импонирует нынешний стиль «горожан» под руководством Гвардиолы.

    Источник: The Sun

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    12.09.2016 14:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1811

      gor77 12 сентября 2016, 18:01

      Кто же мешал договориться МЮ с Гвардиолой??? Хотя, объективности ради, именно ЭТОТ дуэт, МанЮ и МанСити, будут рвать всю АПЛ!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 сентября 2016, 16:25

      Лорд, черт возьми.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 сентября 2016, 15:03

      Хоть играли мю и мс ну враждавали фанаты реала и барсы...

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      Рейтинг: +16

      pokaifu1212 12 сентября 2016, 15:02

      Как болельщик мю, мне очень понравилось как сити играл первый тайм(второй не очень, но были 100% моменты, когда должны были забивать), мне кажется, что мю, челси и мс претенденты на чемпионство. Может даже и ливерпуль, если у них зажжется желание

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