Защитник «Кристал Пэлас» Суаре попал в серьезное ДТП

Защитник «Кристал Пэлас» Папа Суаре пережил серьезное ДТП на одной из английских трасс в воскресенье, 11 сентября.

Происшествие случилось на автомагистрали M4, при движении по которой 26-летний футболист столкнулся на своем «Мерседесе» с другим автомобилем. В итоге транспортное средство сенегальца фактически превратилось в груду металла, напрочь лишившись крыши.

Суаре с помощью вертолета был переправлен в больницу. В настоящий момент жизни футболиста ничего не угрожает. В нынешнем сезоне он принял участие в трех играх АПЛ.