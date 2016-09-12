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    Геркус: «Успех акции для болельщиков? Спросите у них»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что разницу в цене билетов по акции для болельщиков покрыл клуб. Напомним, на матч 6-го тура «Спартак» – «Локомотив», который проходил на «Открытие Арена», при номинальной стоимости билетов в 1000 рублей, «Локо» распространял их среди своих фанатов по 300.

    – Довольны акцией для болельщиков?

    – Ребятам судить. У них спросите.

    – Ходили разговоры, что разницу в цене на билеты на гостевой сектор «Открытие Арены» покрыли Семин и футболисты.

    – Они бы это точно сделали, но за них это сделал клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 09:06
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