Гвардиола: «Ихеначо оставался нашим единственным нападающим на текущий момент»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что вариант тактики с Келечи Ихеначо на острие атаки был для него единственным возможным на манкунианское дерби.

«Ихеначо оставался нашим единственным нападающим на текущий момент. Я размышлял над многими другими вариантами, но, решив выпустить Келечи в стартовом составе, я хотел показать своим игрокам, что мы приехали побеждать», – сказал Гвардиола.

Напомним, ранее эксперт Sky Sports Грэм Сунесс рассказал о том, как любит действовать полузащитник«Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.