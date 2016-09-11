Диаманти выбрал «Палермо» из-за своего инстинкта

Нападающий «Палермо» Алессандро Диаманти объяснил, почему он решил в начале этого сезона продолжить карьеру именно в этом клубе.

«Я выбрал «Палермо», потому что мне нравится вызов и всегда следовал за своим инстинктом. Когда поступило предложение, то принял его сразу. Это большой город с замечательными фанатами. Я никогда не любил выбирать легкие пути, поэтому очень рад быть именно здесь», – заявил Диаманти.

Футболист перешел в «Палермо» из «Аталанты» в качестве свободного агента.