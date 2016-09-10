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    Гвардиола: «Манчестер Сити» хорошо провел первый тайм с «МЮ» благодаря Браво»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил действия голкипера Клаудио Браво в поединке четвертого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:1). Напомним, это была первая игра 33-летнего чилийца в составе «горожан» после перехода из «Барселоны» нынешним летом.

    «Нам удался хороший первый тайм и в этом заслуга Клаудио Браво. Мне импонируют голкиперы, начинающие атаки, и несмотря на то, что произошло в конце первой половины встречи, он продолжил действовать в аналогичном ключе и после перерыва. Это является положительной оценкой его характера. Клаудио является одной из причин того, что «Сити» продемонстрировал хорошую игру в первом тайме.

    Конечно, существует большой риск при пасе назад от защитника, ведь если ты потеряешь мяч, то получишь гол с свои ворота. Но тем не менее, таким образом ты можешь контролировать ход игры. Пока я буду работать в Англии, я буду стараться играть с мячом настолько много, насколько это возможно», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    10.09.2016 18:34
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