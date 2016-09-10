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    Джано спас жизнь ребенку, оплатив операцию

    Полузащитник «Спартака» Джано заявил, что однажды спас жизнь ребенку, которому оплатил операцию и дальнейшее лечение. Отметим, что сейчас мальчик здоров и чувствует себя хорошо.

    «Расскажу историю. Однажды, когда ехал в Австрию, зашел на грузинский сайт и прочитал там материал. Отец писал про своего сына. Ребенок ночью смотрел футбол, какой-то зарубежный чемпионат, и в четыре утра упал в обморок. Пошла кровь… Выяснилось, что мальчику срочно нужна операция. Моя жена в тот момент была в Грузии. Позвонил ей и сказал: «Сейчас переведу тебе деньги. Скоро за ними приедет мужчина».

    Затем набрал номер отца ребенка. Не представился. Просто сказал, что я футболист и очень хочу помочь его семье. Он ответил: «Огромное спасибо». И заплакал. Мужчина был поражен. Вскоре мальчика вылечили. Вместе с другими неравнодушными помогли ему победить болезнь. Недавно виделся с ребенком, он чувствует себя нормально. А его семья всегда поздравляет нас со всеми праздниками. Добрые, открытые люди», – сказал Джано.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.09.2016 17:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 11 сентября 2016, 07:11

      Поступок достойный Уважения! Джано респект

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 сентября 2016, 06:00

      Плохо одно.
      Джано.
      Что дети болеют,
      А родители детей лечить
      Денег не имеют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 сентября 2016, 01:09

      все футболисты бы так....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 10 сентября 2016, 23:57

      Так и должно быть всегда . С ув.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 10 сентября 2016, 22:21

      УВАЖУХА!!!!! МУЖЧИНА!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 10 сентября 2016, 21:35

      красава

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      мыцык 10 сентября 2016, 20:35

      Фанаты,или около .....это ребёнок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 10 сентября 2016, 19:31

      Молодец. МУЖЧИНА.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 18:55

      Побольше бы таких поступков

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 сентября 2016, 17:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДОСТОЙНО...НО ПЕАРИТЬСЯ НЕ НУЖНО БЫЛО

      -5
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