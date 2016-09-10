Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Селтик» унизил «Рейнджерс» в первом с 2012 года шотландском дерби

«Селтик» унизил «Рейнджерс» в первом с 2012 года шотландском дерби

10 сентября 2016, 16:49

В рамках пятого тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» на своем стадионе принимал «Рейнджерс», вернувшийся в высший дивизион после четырехлетнего скитания по низшим лигам. Хозяева не испытали проблем с «плюшевыми мишками», отгрузив в их ворота пять голов. Больше всех постарался форвард «кельтов» Мусса Дембеле, оформивший хет-трик. Еще по мячу на свой счет записали Синклейр и Армстронг. В составе «джерс» отметился Гарнер.

Чемпионат Шотландии. Премьер лига. 5-й тур

Селтик – Рейнджерс – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Дембеле, 33; 2:0 – Дембеле, 42; 2:1 – Гарнер, 44; 3:1 – Синклейр, 61; 4:1 – Дембеле, 83; 5:1 – Армстронг, 90+2.

Удаления: нет – Сендерос, 75.

Источник: Бомбардир.ру
Шотландия. Премьер-Лига Селтик Рейнджерс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
1
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
3
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
6
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Все новости
Все новости
Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры
16 июля
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити
14 июня
Фото«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов
5 июня
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
27 мая
4
«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах
16 мая
4
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
3 мая
5
ВидеоВ чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
7 февраля
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
12 января
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
2025.10.08 14:28
Из «МЮ» ушел последний игрок, выступавший при Фергюсоне
2025.05.28 13:25
5
Сын Анчелотти может возглавить четвертьфиналиста Лиги Европы
2025.05.13 14:14
1
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
2025.03.05 20:08
83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча
2025.02.16 08:53
Фото«Кристал Пэлас» подписал защитника «Челси», игравшего за сборную Англии
2025.02.04 13:38
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
«Рейнджерс» интересуется полузащитником ЦСКА
2025.01.09 20:08
Только 2 команды в Европе не пропустили в сезоне со стандартов – одна из них из РПЛ
2025.01.05 12:47
6
Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»
2024.10.17 16:15
3
«Манчестер Сити» нашел замену для Альвареса
2024.08.21 15:45
ВидеоФанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Челси» хочет подписать игрока, который забил 19 голов и сделал 18 ассистов в прошлом сезоне
2024.08.05 09:30
2
Реакция Семака на сравнение с Фергюсоном
2024.05.26 11:59
1
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Игонин: «Семак может стать русским Фергюсоном»
2024.05.02 19:21
5
37-летний вратарь Харт не забил в серии пенальти, но вывел «Селтик» в финал Кубка Шотландии
2024.04.21 12:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+