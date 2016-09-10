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Эрикссон: «Халк забил очень крутой гол в своем стиле»

10 сентября 2016, 12:31
1

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Свен-Горан Эрикссон прокомментировал результат 24-го тура чемпионата Китая против «Бейджин Гуоань» (2:2). Шведский специалист отметил игру экс-форварда «Зенита» Халка, записавшего на свой счет два забитых мяча, что позволило его команде добыть ничью.

«Могу назвать справедливым итог встречи. Наши действия были не на должном уровне. В Лиге чемпионов АФК нам стоит проявить больше желания, если мы хотим достичь положительного результата.

Хочется верить, что Халк продолжит в том же духе. Сегодня он впервые вышел на поле после возвращения в строй, провел первый полный поединок. Он значительно повлиял на ситуацию в матче. Первый гол Халка, забитый в типичном для него стиле, получился очень», – приводит слова официальный сайт «Шанхай СИПГ».

Источник: Бомбардир.ру
Азия Шанхай Порт Бейджин Гуоань Халк Эрикссон Свен-Горан
Комментарии (1)
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88serega88
1473502771
эх( крутой был
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