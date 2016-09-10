АПЛ. Гол Ибрагимовича не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Манчестер Сити»

а погба играл?)
еслиб еще агуэро играл... да и гол пропустили необязательный от златана... хот я и так норм)
В центральном матче 4-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
Отметим, что нападающий хозяев Златан Ибрагимович забил гол в четвертом матче чемпионата подряд, однако это не спасло «красных дьяволов» от первого поражения в сезоне.
Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Де Брюйне, 15; 1:2 – Ихеначо, 36; 1:2 – Ибрагимович, 43.