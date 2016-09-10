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    АПЛ. Гол Ибрагимовича не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Манчестер Сити»

    В центральном матче 4-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

    Отметим, что нападающий хозяев Златан Ибрагимович забил гол в четвертом матче чемпионата подряд, однако это не спасло «красных дьяволов» от первого поражения в сезоне.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Де Брюйне, 15; 1:2 – Ихеначо, 36; 1:2 – Ибрагимович, 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 16:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 сентября 2016, 19:16

      а погба играл?)
      еслиб еще агуэро играл... да и гол пропустили необязательный от златана... хот я и так норм)

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      Рейтинг: +10

      Matein 10 сентября 2016, 18:20

      Ставил деньги на Юнайтед хотя верил в Сити и они не подвели... Де Брюйне мог хеттрик оформить... Моур снова не у дел... Закатай вату прикури от лампочки кароче всех болел с победой ;)

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      Рейтинг: +47

      89388900185 10 сентября 2016, 18:08

      М.С могли крупно победить а вот у М Ю вообще игры нет

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      Рейтинг: +51

      Lexx1k 10 сентября 2016, 17:02

      СО-СО!!

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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 10 сентября 2016, 16:46

      Досвидания,Жозе!)))

      -1
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 10 сентября 2016, 16:39

      Браво Пеп, си. Переиграл Маура.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 сентября 2016, 16:39

      Справедливее была бы ничья...
      P.S. Клаттенбург как всегда, как трусливая сучка свистела в спорных эпизодах в одну сторону и в целом опять отсудил матч против МЮ...

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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 сентября 2016, 16:29

      Иногда забывал что на поле старый цыган Ибра ,а вот Брюйне красавчик !

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 16:27

      Мс была лучше кроме браво...

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      Рейтинг: +519

      Dammit 10 сентября 2016, 16:27

      Суперматч, конечно был. Де Брюйне очень крут - две штанги, гол, даже уставший прессинговал защиту МЮ, хорош.
      Браво чудачил, но это объяснимо.
      В принципе, МС выиграл более-менее заслуженно, благополучно запоров мне ставку)

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