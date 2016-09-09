Лига 1 начнет тестировать видеоповторы на своих матчах в ноябре этого года

Первый шаг: в ноябре 2016 года видеоповторы будут протестированы на некоторых матчах Лиги 1 без их влияния на ход игры.
Как это?
Это типа, Марсель - ПСЖ . . . Кавани падает в штрафной Марселя, игроки Марселя уверяют что симуляции, парижане уверяют что пенальти. Судья ставить на точку, пенальти исполнен. А после решает посмотреть видео повтор. А там оказывается что Кавани симулировал. Но он ничего изменить уже не может. Так что ли?
В этом сезоне Лига 1 приступит к тестированию систем видеоповторов на своих матчах. Такое решение приняла Французская федерация футбола совместно с Французской футбольной лигой.
«Экспериментальный период во Франции будет длится два года и будет разделен на два этапа.
Первый шаг: в ноябре 2016 года видеоповторы будут протестированы на некоторых матчах Лиги 1 без их влияния на ход игры.
Второй шаг: с марта 2017 года главный судья в некоторых матчах сможет запрашивать у видеоассистента и использовать данные повторов для вынесения решения», – сказано в заявлении исполнительного комитета ФФФ.