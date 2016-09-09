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    Лига 1 начнет тестировать видеоповторы на своих матчах в ноябре этого года

    В этом сезоне Лига 1 приступит к тестированию систем видеоповторов на своих матчах. Такое решение приняла Французская федерация футбола совместно с Французской футбольной лигой.

    «Экспериментальный период во Франции будет длится два года и будет разделен на два этапа.

    Первый шаг: в ноябре 2016 года видеоповторы будут протестированы на некоторых матчах Лиги 1 без их влияния на ход игры.

    Второй шаг: с марта 2017 года главный судья в некоторых матчах сможет запрашивать у видеоассистента и использовать данные повторов для вынесения решения», – сказано в заявлении исполнительного комитета ФФФ.

    Источник: The Sun

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    09.09.2016 19:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 сентября 2016, 20:20

      Первый шаг: в ноябре 2016 года видеоповторы будут протестированы на некоторых матчах Лиги 1 без их влияния на ход игры.
      Как это?
      Это типа, Марсель - ПСЖ . . . Кавани падает в штрафной Марселя, игроки Марселя уверяют что симуляции, парижане уверяют что пенальти. Судья ставить на точку, пенальти исполнен. А после решает посмотреть видео повтор. А там оказывается что Кавани симулировал. Но он ничего изменить уже не может. Так что ли?

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Аристократ Олжик 9 сентября 2016, 22:15

      не, не так....
      судья за монитором успевает 30 раз просмотреть видео, пока Кавани валяется в штрафной(ему же больно)
      потом выносит решение и передаёт его главному.... главный вызывает мужиков с носилками, те перекладывают Кавани на носилки, судья показывает "потерпевшему" красную карточку за симуляцию, и санитары весело шурша шароварами уносят Кавани под трибуны....

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > семечкин 11 сентября 2016, 08:06

      ахахахахахахахха

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 сентября 2016, 20:13

      отлично!

      1
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 9 сентября 2016, 20:00

      класс

      -1
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