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    Источник: Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сможет принять участие в поединке 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера определился со стартовым составом на воскресное дерби с «Локомотивом». Квинси Промес, который рисковал пропустить игру из-за повреждения, все-таки примет участие в матче», – сообщает источник, близкий к ситуации.

    Отмечается. что тренерский штаб планирует появление голландца на поле с первых минут. Проведет ли он матч целиком, пока остается под вопросом. Все будет зависеть от состояния игрока.

    Источник: Известия

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    09.09.2016 17:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: -16

      мыцык 10 сентября 2016, 11:54

      Шпалыч нервно закурил.

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 сентября 2016, 07:38

      Ждем хороший матч.Победит сильнейший.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 10 сентября 2016, 06:48

      квинси -здоровья !

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2016, 22:12

      Хорошая новость.Спартаку желаю только победы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 сентября 2016, 21:20

      Да уж рискованно. Мне кажется Зе Луиш справится с Джано.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6304

      Добрый Бобер 9 сентября 2016, 20:54

      Потерю очков с "Локомотивом" болельщики простят. Потерю Промеса - ни за что.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 сентября 2016, 20:33

      Хорошая новость

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 сентября 2016, 20:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Я писал, что Промес выйдет против Локомотива. Свинячащие уловки

      -16
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 9 сентября 2016, 20:01

      Ох, зря недолеченного полностью парня ставят на игру. Лучше бы поберегли Пусть и не такого уровня, но есть кем заменить на одну то встречу. Ну не может один игрок из матча в матч неизменно тащить всю команду. А Промес тащит. Дали бы человеку до конца свои болячки залечить, он бы потом старицей отплатил бы. Как бы не вышло как в истории с Мовсесяном, который один сезон был незаменимым, травмировался казалось бы терпимо, крайнюю важную игру играл уже на уколах, а потом уже так сломался, что так и не восстановился до конца и теперь занимается не футболом, а соккером. Все понимают, о чем я.

      7
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 сентября 2016, 19:53

      ну и хорошо.

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