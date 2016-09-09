Рейна: «Харт без проблем заиграет в Серии А»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна уверен в том, что англичанин Джо Харт сможет заиграть в Серии А. Напомним, что голкипер «Манчестер Сити» этот сезон проведет на правах аренды в «Торино».

«Я играл против Харта и мне прекрасно известно, что он хороший вратарь, никто не должен сомневаться в его способностях. Мне не кажется, что у него возникнут проблемы в чемпионате Италии, ведь он долгое время играл на высшем уровне. Слышал, что люди считают, будто бы Харт плохо играет ногами, но это не так. С точки зрения скорости и точности передач он очень хорош», – сказал Рейна.