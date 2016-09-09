Ибрагимович: «Моуринью побеждал, я побеждал, мы вместе побеждали и сделаем это снова»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович уверен, что под руководством Жозе Моуринью команду ждет успех.

«Я знаю этого тренера. Знаю, чего он хочет и чего требует. Он – победитель, я – тоже. Я сделаю все для победы, и он думает также. Он побеждал, я побеждал, мы вместе побеждали в молодости, а теперь победим, став немного старше!

Куда бы он ни пошел, он везде выигрывал. С «Порту» он выиграл Лигу чемпионов, никто не ожидал этого. За короткое время он добился больших успехов. Есть тренеры, которые строят, и клуб должен проявить терпение.

Он очень прям со всеми. Он не станет делать что-то за твоей спиной, он все скажет. Он делает то, что ему нужно для победы. Как и я – я не приемлю поражений», – сказал Ибрагимович.

Напомним, Ибрагимович играл под руководством Моуринью в «Интере».