Бартомеу: «У Месси вечный контракт с «Барселоной. Он играет лучше всех в истории мира»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о грядущем продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Месси проведет в «Барселоне» столько лет, сколько захочет. Он играет в футбол лучше, чем кто бы то ни было в истории мира. И он играет за нас. Он очень важен для клуба, для фанатов, для футбола как такового.

В ближайшие месяцы мы, конечно, поговорим с ним. Он уже знает, что у него есть вечный контракт с «Барселоной». Для него нет ограничений.

Он сам установит ограничения. Сейчас ему 29, он талантлив, амбициозен и находится в идеальной форме, чтобы играть еще долгие годы», – сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что контракт каталонцев с Месси будет продлен в течение нынешнего сезона.