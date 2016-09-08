Шевченко: «Моя цель – объединить игроков, тренеров, СМИ, болельщиков и показать результат»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой футбол он хочет видеть в исполнении своих подопечных.

«У нас есть два определения. Во-первых, это комбинационный футбол, в котором много движения, поиска свободного пространства, смены позиций. Но во-вторых, это футбол максимальной самоотдачи, работы на коллектив.

Я хочу создать новую сборную, команду в широком понимании слова. Моя цель — объединить игроков, тренеров, СМИ, болельщиков, и показать результат. Тут существует только такая связь — будет игра, которая нравится зрителям, будут и успехи. В этом мои амбиции», – сказал Шевченко.

Специалист возглавил сборную Украины минувшим летом после неудачного выступления команды на Евро-2016 под руководством Михаила Фоменко.