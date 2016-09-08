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    Каррера: «У «Локомотива» воинственный дух»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

    – Что с Промесом, стоит ли его ждать в матче с «Локомотивом»?

    – У него повреждение, но я рад, что все остальные вернулись из сборных здоровыми. Никаких проблем. Все футболисты в моем распоряжении.

    – Тренер «Локомотива» Юрий Семин только что сказал, что «Спартак» играет с душой. Как играет «Локо», на ваш взгляд?

    – Думаю, «Локо» будет играть точно так же. Следил за их матчами, у них тоже воинственный дух. Плюс это дерби, особый матч. У кого больше мотивации – тот и побеждает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 18:21
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