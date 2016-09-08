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    Непомнящий возглавил команду Nike K11

    Подошел к концу второй отборочный этап К11, в котором среди 8 тысяч участников со всей России были определены 100 лучших игроков. Из этой сотни скауты Академии Nike вместе с тренерским штабом команды K11 выбрали 22 лучших футболиста, у которых пока нет профессиональных контрактов.

    Этих игроков ожидает четырехнедельная игровая подготовка в тренировочном лагере Nike в Новогорске под руководством известного российского специалиста Валерия Непомнящего.

    «Сегодня мы увидели серьезную самоотдачу и предельную концентрацию. Было очень непросто сделать выбор, мы несколько раз пересматривали видео всех четырех групп, прежде чем назвать 22 фамилии. В ближайшее время мы встретимся с командой и определим план тренировок. Нас ждет интенсивная работа, и этот месяц станет определяющим для многих. Все игроки с разным уровнем подготовки и опытом, поэтому одна из моих основных задач – правильно определить и указать им те качества, над которыми стоит особенно усердно работать. Я верю в этих ребят», – заявил Непомнящий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2016 17:11
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