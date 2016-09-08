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    Азар: «Мы отдавали Моуринью все»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал улучшение своей формы под руководством главного тренера Антонио Конте в сравнении с прошлым сезоном, в первой части которого командой руководил Жозе Моуринью.

    «Мы отдавали Моуринью все. Я – тот же самый футболист, каким был в прошлом году. Конте дает нам уверенность после ужасного сезона. Он знает игроков, потому что сам когда-то был им», – сказал Азар.

    В нынешнем сезоне Азар уже отметился двумя голами, тогда как за весь прошлый забил четыре мяча.

    Источник: The Sun

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    08.09.2016 01:25
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8

      zoroor 8 сентября 2016, 13:45

      мавринья- обосаный переводчик, он сам не был футболистом

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 сентября 2016, 04:16

      Оно и видно было,сливались по полной.

      3
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