Азар: «Мы отдавали Моуринью все»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал улучшение своей формы под руководством главного тренера Антонио Конте в сравнении с прошлым сезоном, в первой части которого командой руководил Жозе Моуринью.

«Мы отдавали Моуринью все. Я – тот же самый футболист, каким был в прошлом году. Конте дает нам уверенность после ужасного сезона. Он знает игроков, потому что сам когда-то был им», – сказал Азар.

В нынешнем сезоне Азар уже отметился двумя голами, тогда как за весь прошлый забил четыре мяча.