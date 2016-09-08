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    Василий Березуцкий: «Россия – неспортивная страна. Мы не любим спорт»

    Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал высказывание главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, Слуцкий высказал мнение, что Россия – нефутбольная страна.

    «Вы знаете, Россия – неспортивная страна. Возьмите любой вид спорта. Наверное, кроме только КХЛ. Я о посещаемости. Мы выиграли Олимпиаду по гандболу. И сколько ходит на матчи по этому виду спорта? Пять человек сидит. И мы говорим, что любим спорт? Нет, мы его не любим! Причем на волейбол, синхронное плавание, насколько я знаю, порой вообще не надо платить за билеты. Но люди все равно не ходят! Значит, надо популяризировать спорт в России, не только футбол», – сказал Березуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 00:45
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 сентября 2016, 18:38

      Какой смысл идти смотреть футбол сборной ? Посмотреть как 11 миллионеров по полю еле еле ходят , нет уж спасибо ! Когда есть играть тогда есть и публика !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 8 сентября 2016, 13:27

      Вот и популяризируй своей игрой, только играть и ходить по полю понятия разные

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 8 сентября 2016, 11:52

      а может он и прав

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid > Dobroe Teplo za CSKA 8 сентября 2016, 12:20

      конечно прав, совсем себя не бережёт - всё о России думает, о народе...

      1
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      Рейтинг: +264

      dimid 8 сентября 2016, 11:51

      ....совсем зажрался....

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 сентября 2016, 11:50

      надо васю,да и всех властьимущих на оклад в 15т.р. посадить,поглядим куда они ходить будут(на волейбол бесплатно,или на вторую работу чтобы ещё 15 тыщ заработать).это недофутболёры могут мажорить,а потом по своему скудоумию вью давать,лучше бы извилины попытался напрячь прежде чем что то изрекать

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 8 сентября 2016, 11:14

      И это говорит капитан сборной!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      STatham > ZhenjaSAB 8 сентября 2016, 11:40

      Это говорит человек который играет за сборную... И нафиг их заново взяли?!

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > ZhenjaSAB 8 сентября 2016, 11:41

      И что, долбаебище, и что??вы суки только можете улыбаться друг другу и лицемерить, а это правда и он это говорит, что сдесь плохого, даун блять

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 сентября 2016, 10:03

      Ограбили народ оккупанты,людям приходится,в большинстве своём,думать,как накормить детей, а Васярик призывает сходить на соревнования по волейболу.Ты,оболтус со стажем,не имел проблем с деньгами,поэтому не можешь понять простой истины: У людей давно отобрали чувство уверенности в завтрашнем дне,подавляющее большинство трудового народа влачит жалкое существование.

      5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 сентября 2016, 09:30

      Дер ево, ты зажралось!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 09:21

      мы спортивная страна! А Вася ЛОХ!

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 сентября 2016, 09:18

      У меня сохранился билет на матч Спартак-ЦСКА в 1967г. Цена билета
      на самое отличное место (середина поля) стоил 1р40к. А сейчас около
      4-5т. р при моей пенсии в Москве 12т.р. Много сходишь на футбол при
      таких ценах на билеты?

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