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  • Павлюченко поучаствовал в дорожном конфликте в Екатеринбурге

Павлюченко поучаствовал в дорожном конфликте в Екатеринбурге

7 сентября 2016, 19:30
11

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко стал участником конфликта на дороге в центре Екатеринбурга.

«Белый Porsche Panamera подрезал какой-то небольшой авто типа Golf. Не знаю, что они не поделили до этого. После этого Panamera встал в центральный ряд – видимо, он собирался ехать прямо. Затор, все друг к другу жались. И что-то они не поделили с водителем ВАЗа. Они вышли, поговорили и свернули налево.

Все я не видел, но в итоге они помахали руками, ногами чуть попинали друг друга, поматерились. Дракой это назвать нельзя – просто попихались. К ним подошел я и еще один мой товарищ. Разняли их. Мы посоветовали Роме не портить имидж клуба, сесть и поехать. Он улыбнулся, кивнул и сел в машину», – приводит слова свидетеля инцидента «Екатеринбург Онлайн».

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских, комментируя эту информацию, заявил, что клуб обсудит с игроком его поведение.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (11)
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yurdin
1473268005
Паша Погреб когда под пивом ездит ни с кем не конфликтует. Ну, кроме ДПС.
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Psih86
1473268392
У нас в России каждый черт за рулем чувствует себя богом,почему так не понятно....многие даже такое слово как спорт не знают,тупо быдло!
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Alek7183
1473268805
Нехорошо, на него смотрят многие.
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апоголлл
1473269221
сделали сенсацию.нормальная жизненная ситуация,
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Argon
1473272053
Теперь заявит о травме и усядется на скамейку до конца сезона
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семечкин
1473276807
это тебе не Москва, Ромочка)))) прикупил бы машинку поскромнее, номерочек попроще, научился бы по городу ездить,голов бы позабивал за новый клуб, а уж потом и потихонечку начинал права качать......
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ivanthebest
1473278773
Понаехало невоспитанное быдло))
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WhiteEgon
1473279848
У Ромки на соседнем сиденье Милевский сидит )))
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Фан666
1473283576
А вот его треники умиляют! Как то не поуральски выглядит он.
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Karpathian
1473300497
Никитка до сих пор пресс-атташе))) А раньше в футбол и в покер вместе играли...
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