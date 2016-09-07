Павлюченко поучаствовал в дорожном конфликте в Екатеринбурге

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко стал участником конфликта на дороге в центре Екатеринбурга.

«Белый Porsche Panamera подрезал какой-то небольшой авто типа Golf. Не знаю, что они не поделили до этого. После этого Panamera встал в центральный ряд – видимо, он собирался ехать прямо. Затор, все друг к другу жались. И что-то они не поделили с водителем ВАЗа. Они вышли, поговорили и свернули налево.

Все я не видел, но в итоге они помахали руками, ногами чуть попинали друг друга, поматерились. Дракой это назвать нельзя – просто попихались. К ним подошел я и еще один мой товарищ. Разняли их. Мы посоветовали Роме не портить имидж клуба, сесть и поехать. Он улыбнулся, кивнул и сел в машину», – приводит слова свидетеля инцидента «Екатеринбург Онлайн».

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских, комментируя эту информацию, заявил, что клуб обсудит с игроком его поведение.