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    Браво рискует не сыграть против «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво может не сыграть против «Манчестер Юнайтед» в манкунианском дерби в рамках четвертого тура АПЛ, которое состоится в субботу, 10 сентября. Завтра чилиец проведет всего лишь первую тренировку со своими новыми партнерами по команде.

    Таким образом, у 33-летнего стража ворот будет лишь двое суток, чтобы набрать кондиции к предстоящей игре. Предполагается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может и не рискнуть поставить его на столь ответственный матч.

    Напомним, Браво перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» в конце минувшего августа.

    Источник: Guardian.com

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    07.09.2016 17:59
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