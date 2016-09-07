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    Участие Промеса в матче с «Локомотивом» исключено

    Генеральный директор клиники «Основа» Александр Соловьев прокомментировал повреждение хавбека «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса, полученное в игре отборочного цикла ЧМ-2018 со Швецией (1:1). По словам врача, 24-летний игрок, испытывающий проблемы с мышцами задней поверхности бедра, никоим образом не сумеет восстановиться к воскресному матчу шестого тура РФПЛ против «Локомотива», так как лечение подобной травмы требует порядка трех недель.

    «К матчу с «Локомотивом» Промес точно не успеет восстановиться. Повреждения мышц как правило заживают 21 день. Учитывая, что с Квинси персонально будут работать реабилитологи, думаю, он восстановится не раньше, чем через две недели. За меньшее время мышца просто не успеет зажить. Главное, чтобы это была не повторная травма на этом месте.

    Как говорится, рвется там, где тонко. Когда происходят микронадрывы, образуется рубец. Чем больше рубец, тем больше вероятность, что он вновь может надорваться. Но футболисты сами по себе люди эластичные, потому не думаю, что Промес выбыл очень надолго», – сказал Соловьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2016 15:54
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1847

      mahan 8 сентября 2016, 13:34

      Да, печально, 3 игрока основы не будет, Промес скорей выздоравливай.

      1
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      Рейтинг: +10

      ЗОЖ 8 сентября 2016, 01:26

      Каррера что нибудь придумает это точно!!!победим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ЗОЖ 8 сентября 2016, 01:25

      ваще бяда(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      gencha19 7 сентября 2016, 21:41

      Локомотиву итак кирдык.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > gencha19 8 сентября 2016, 02:21

      грамотей...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 7 сентября 2016, 20:24

      Антохе скорейшего выздоровления. Мельгарехо, не упусти свой шанс.

      -3
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 7 сентября 2016, 19:07

      Да уж Ещенко Фернандо Промес в каждой линии по одному из сильнейших в составе потеряли тяжко будет с локомотивом в таком обескровленном состоянии

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 сентября 2016, 18:31

      Минус Квинси и Фернандо, это конечно более чем существенно... Но, надеюсь что и без них команда не оплошает.

      4
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 7 сентября 2016, 18:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мне нравятся оптимистичные болелы спартака. Но думаю, либо ничейка, либо победа локо.

      -5
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      Рейтинг: +320

      ваавва 7 сентября 2016, 18:10

      Мельгарехо пришло твое время!Надеемся не подведешь.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 сентября 2016, 17:55

      Ощутимая потеря-ну думаю справятся.

      0
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