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    Ибрагимович отправил «посылку» Браво накануне дерби

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович собрал «посылку» для голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво накануне очного поединка команд 10 сентября в четвертом туре АПЛ. Напомним, швед имеет на своем счету три забитых мяча в первых трех матчах первенства. «Красные дьяволы» вместе с «горожанами» располагаются на первых двух строчках в турнирной таблице с девятью очками в активе.

    «Добро пожаловать в Манчестер! Здесь некоторые вещи для тренировок, они тебе понадобятся. До встречи в субботу», – написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.09.2016 14:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 8 сентября 2016, 02:17

      мда уж)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 сентября 2016, 17:19

      Не забывай что мю что мс с топ клубом еще не играли

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 7 сентября 2016, 15:35

      красава

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan 7 сентября 2016, 15:04

      Лайк кто будет топить за "Ман Сити"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 сентября 2016, 14:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прорекламировал свой бренд спортивной одежды.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 7 сентября 2016, 17:12

      Болельщики Ман Ссыти разошлись, всех заминусили, хотя никто ничего плохого о них и не писал.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 7 сентября 2016, 14:24

      вот он тип)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 7 сентября 2016, 14:21

      Очередной шлак

      -1
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