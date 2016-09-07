«Ювентус» предложил Бонуччи новый контракт с зарплатой в пять миллионов

«Ювентус» готов подписать новый контракт с защитником Леонардо Бонуччи на улучшенных для футболиста условиях.

Летом нынешнего года 29-летнего итальянца активно сватали в «Манчестер Сити», тем не менее, он предпочел остаться в Турине, несмотря на более выгодное финансовое предложение со стороны «горожан». За преданность «старая синьора» решила поощрить Бонуччи продлением договора и повышением заработной платы до пяти миллионов евро плюс бонусы.

Нынешнее соглашение игрока действует до середины 2020 года и будет пролонгировано еще на один сезон. Отметим, что первая встреча руководства «бьянконери» с агентом Бонуччи уже состоялась.