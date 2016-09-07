«Луч-Энергия» просит губернатора Приморского края оказать финансовую помощь клубу

Сотрудники клуба «Луч-Энергия» попросило помощи у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. На сайте клуба опубликовано письмо с просьбой оказать клубу необходимую финансовую помощь.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

ФК «Луч-Энергия», организация с более чем полувековой историей, десятилетиями являющийся визитной карточкой Приморского края, находится на грани гибели. Последние годы в клубе сложилась тяжелейшая финансовая ситуация, на данный момент ставшая катастрофической: задолженности по заработной плате приблизились к пяти месяцам. В такой ситуации поднимается вопрос о существовании не только клуба, но и его сотрудников!

ФК «Луч-Энергия» – это сложная многоуровневая структура, в состав которой входит не только главная команда, но и другие подразделения, одним из которых является Центр подготовки юных футболистов. Это более 300 детей 12 возрастных групп, требующих постоянного медицинского, методического и материального обеспечения. Сейчас всe это планомерно и методично приходит к разрушению.

Футбольный интернат, который был организован в ШИОД ВГУЭС и который долгие годы собирал в своих стенах талантливых футболистов Приморского края и всего Дальнего Востока, из-за финансовых долгов ФК «Луч-Энергия» закрыл свои двери для детей. За долгие годы существования клуба через ЦПЮФ прошли десятки тысяч детей, которые воспитывались в атмосфере патриотизма и любви к родному краю. Трудно переоценить социальную значимость этого крупнейшего центра дополнительного образования в регионе. Но на данный момент он может прекратить своe существование из-за долгов по заработной плате в 5 месяцев.

И всe это происходит в преддверии 60-летия клуба, первого в истории чемпионата мира по футболу в России и на фоне призывов руководства страны всячески поддержать детский футбол как спорт номер один в мире.

Мы, сотрудники ФК «Луч-Энергия», родительский комитет ЦПЮФ, просим вас взять под личный контроль решение финансовых проблем ФК «Луч-Энергия» и принять активное участие в жизни клуба как первое лицо Приморского края, спортивно-социальным брендом которого долгие годы является ФК «Луч-Энергия», – говорится в письме клуба.