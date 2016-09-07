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    Кирьяков: «Незыблемые позиции в сборной только у Акинфеева, Березуцкого и Смолова»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал оценку игре национальной команды в матче с Ганой (1:0).

    «Хороший контрольный матч. Играли дома, хотели победить, поэтому действовали довольно агрессивно. Первые 15-20 минут привыкали к сопернику, а потом стали получаться хорошие атаки – как быстрые, так и позиционные. С качеством последних пасов возникали некоторые проблемы, но в целом увидели добротный футбол. Черчесов решил проверить в деле новых исполнителей. Незыблемые позиции, пожалуй, только у Акинфеева, Березуцкого и Смолова. Может ли Черчесов сместить Смолова на фланг? Почему нет? Здорово, когда есть варианты впереди. У Смолова хорошая скорость, приличный дриблинг. Просто на Евро он не показал весь свой потенциал. Почему? Не знаю. Может быть, перегорел», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2016 06:30
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