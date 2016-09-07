Селихов: «Стыдно перед болельщиками за ничью с австрийцами»

Голкипер молодежной сборной России Александр Селихов остался разочарован итоговым результатом матча отборочного турнира Евро-2017 с командой Австрии (1:1).

«Имели преимущество, хотя и были ошибки. В целом положение никак не давило, нужно было выйти еще раскрепощеннее. Мы были способны выиграть матч. Один удар в наши ворота — один гол. Наверное, можно было вытащить, но я не видел момент удара, чтобы его устранить. Не сказал бы, что австрийцы сильнее. У них есть хорошие игроки, но не думаю, что их потенциал превосходит наш. Наши футболисты сильнее индивидуально.

Сегодня на стадион пришли болельщики. Надо было их порадовать, увы, не получилось. Стыдно, виноваты всей командой», – отметил футболист.