Хацкевич: ««Ничья с Францией придаст Белоруссии больше уверенности»

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич подвел итоги домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Франции (0:0).

– Как вам игра и довольны ли результатом?

– Игра идет на результат. За матчи даются очки. Ничья с командой Франции придаст нам еще больше уверенности.

– Что сказали команде после матча в раздевалке?

– Пока ребята там сами между собой обмениваются мнениями. Пока еще не видел всех вместе.

Не собирались прижиматься с первых минут. Хотели дать понять, что не будем только обороняться. Но с 10-15-й минуты Франция нас заставила играть более низко на своей половине. Но мы готовились к такой игре, что будем больше играть без мяча и на своей половине поля. Это было прогнозируемо. Французы физически очень мощные. Они где-то продавили нас. Но удача была на нашей стороне и здорово сыграл вратарь, – заявил Хацкевич в эфире «Беларусь 5».