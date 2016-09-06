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    «Рома» повысит Маноласу зарплату более чем в два раза

    «Рома» практически договорилась с защитником Константиносом Маноласом о продлении контракта. Как сообщает II Tempo, «джаллоросси» готовы значительно увеличить зарплату 25-летнему игроку согласно условиям нового договора.

    Нынешний оклад грека составляет 1,8 миллиона евро в год, в то время как новое соглашение предусматривает его рост более чем в два раза – до 4,5 миллиона.

    Текущий контракт Маноласа рассчитан до 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», «Лестера», «Челси» и «Арсенала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 23:40
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