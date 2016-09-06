Василий Березуцкий: «Замечательно, что этот двухматчевый цикл Россия прошла без поражений»

Защитник сборной России Василий Березуцкий после товарищеской встречи против Ганы (1:0) выразил удовлетворение тем, что национальной команде удалось завершить двухматчевый цикл под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова без поражений. Напомним, что 31 августа в гостях россияне сумели добиться нулевой ничьей в матче с Турцией.

– Если провести параллели с Турцией и Ганой, какая команда сильнее?

– Мы играли разными схемами и в другой футбол, все-таки тот матч был выездным. Было очень жарко. Сейчас играли при своих зрителях, на своей арене, а дома как всегда легче.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– Все нормально. Одержали первую победу при новом тренере. Хорошо, что этот цикл заверили ничьей и победой. Поражений нет – уже замечательно.