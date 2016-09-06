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  • Василий Березуцкий: «Замечательно, что этот двухматчевый цикл Россия прошла без поражений»

Василий Березуцкий: «Замечательно, что этот двухматчевый цикл Россия прошла без поражений»

6 сентября 2016, 22:39
4

Защитник сборной России Василий Березуцкий после товарищеской встречи против Ганы (1:0) выразил удовлетворение тем, что национальной команде удалось завершить двухматчевый цикл под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова без поражений. Напомним, что 31 августа в гостях россияне сумели добиться нулевой ничьей в матче с Турцией.

– Если провести параллели с Турцией и Ганой, какая команда сильнее?

– Мы играли разными схемами и в другой футбол, все-таки тот матч был выездным. Было очень жарко. Сейчас играли при своих зрителях, на своей арене, а дома как всегда легче.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– Все нормально. Одержали первую победу при новом тренере. Хорошо, что этот цикл заверили ничьей и победой. Поражений нет – уже замечательно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Гана Березуцкий Василий
Комментарии (4)
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Фан666
1473190973
Что не проиграли это конечно замечательно, но вот тот факт, что Вася всё ещё в сборной очень опечаливает.
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Dammit
1473202556
Если всегда таким же образом довольствоваться минимумом, то психология победителей так и не придёт никогда.
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zadira56
1473218782
После таких заявлений болельщиков у сборной не прибавится...
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yorgenbarenz
1473225596
Спасибо,Васярик !Ты нас опять радовал своей,как всегда, безошибочной игрой.Тебе нет равных ! Не уходи,пожалуйста, в Манчестер,поиграй за нас до 2020 года!
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