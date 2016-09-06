Товарищеский матч. Сборная России в Москве принимает Гану

Сегодня, 6-го сентября, сборная России проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Локомотив». Для национальной команды это будет второй матч под руководством Станислава Черчесова.

Во встрече не сможет принять участие полузащитник Дмитрий Тарасов, который получил серьезную травму во встрече с турками. Хавбек уже покинул расположение национальной команды.

Текстовая трансляция матча начнется в 19:00 по Москве.