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    Товарищеский матч. Сборная России в Москве принимает Гану

    Сегодня, 6-го сентября, сборная России проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Локомотив». Для национальной команды это будет второй матч под руководством Станислава Черчесова.

    Во встрече не сможет принять участие полузащитник Дмитрий Тарасов, который получил серьезную травму во встрече с турками. Хавбек уже покинул расположение национальной команды.

    Текстовая трансляция матча начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 18:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2016, 20:16

      СОГЛАСЕН....МОСКВЕ...ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ МАЛО....КОКАИН ПОДАВАЙ)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 сентября 2016, 19:05

      чуйка -попадём мы "чёрненьким ":(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      fitt 6 сентября 2016, 18:42

      ничья 100%

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 6 сентября 2016, 12:08

      Ох и погоняют леопарды наших. Матч будет думаю интересный)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +751

      justozavr 6 сентября 2016, 11:30

      7 матчей сборной без побед, пора положить этому конец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 6 сентября 2016, 11:15

      Всё будет в пределах контрольного матча. Черчесов свое дело знает и стоит на правильном пути. А футболисты наверно поняли что шуток больше не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 сентября 2016, 10:36

      Мне почему то кажется что снова будет 0:0

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 6 сентября 2016, 09:45

      2-0

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 сентября 2016, 09:39

      Почему Дзагоева и Черышева не приглашают?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Lexa_Lexa 6 сентября 2016, 09:44

      у Дзагоева повреждение, у Черышева травма ещё с весны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 6 сентября 2016, 09:35

      Вперед Россия!))

      0
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