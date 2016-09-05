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    Участие Джанаева в матче с Ганой находится под вопросом

    Голкипер сборной России Сослан Джанаев ощутил легкий дискомфорт на вчерашней тренировке. В настоящее время 29-летний страж ворот не испытывает каких-либо значимых проблем со здоровьем, тем не менее, решение о его участии в завтрашнем товарищеском поединке с Ганой будет принято в день игры.

    Сегодняшнюю первую часть занятия Джанаев провел отдельно от основной группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 16:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 6 сентября 2016, 06:17

      Да, Сослан - классный вратарь. Но здоровье - важнее. А я -то рассчитывал увидеть его в воротах сборной. Ну ничего - в другой раз. ЧМ от него точно не уйдёт. Здоровья, Сослан! Нагрузка -то сумасшедшая! Может быть, "Ростову" Габулова взять? Всё равно он сейчас не у дел.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 сентября 2016, 20:18

      он в большей степени сейчас нужен Ростову

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 5 сентября 2016, 17:59

      Поберегите Сослана там, он нам ещё очень-очень пригодится.

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