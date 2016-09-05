Участие Джанаева в матче с Ганой находится под вопросом

Голкипер сборной России Сослан Джанаев ощутил легкий дискомфорт на вчерашней тренировке. В настоящее время 29-летний страж ворот не испытывает каких-либо значимых проблем со здоровьем, тем не менее, решение о его участии в завтрашнем товарищеском поединке с Ганой будет принято в день игры.

Сегодняшнюю первую часть занятия Джанаев провел отдельно от основной группы.