Участие Джанаева в матче с Ганой находится под вопросом

Да, Сослан - классный вратарь. Но здоровье - важнее. А я -то рассчитывал увидеть его в воротах сборной. Ну ничего - в другой раз. ЧМ от него точно не уйдёт. Здоровья, Сослан! Нагрузка -то сумасшедшая! Может быть, "Ростову" Габулова взять? Всё равно он сейчас не у дел.
Голкипер сборной России Сослан Джанаев ощутил легкий дискомфорт на вчерашней тренировке. В настоящее время 29-летний страж ворот не испытывает каких-либо значимых проблем со здоровьем, тем не менее, решение о его участии в завтрашнем товарищеском поединке с Ганой будет принято в день игры.
Сегодняшнюю первую часть занятия Джанаев провел отдельно от основной группы.