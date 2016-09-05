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    Черчесов: «В матче с Турцией сборная России выглядела командой, объединенной одной целью»

    Наставник сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеской игры с Ганой рассказал о подготовке команды, отметив, что тренерский штаб и игроки, в первую очередь, работают над развитием сильных качеств, в том числе командного духа, передает корреспондент «Бомбардира» Вячеслав Опахин.

    – Мы в группе, мы в коллективе. Строем никто не ходит, но есть понятие «свобода – ответственность». Если кто-то на минуту раньше, минутой позже пришел на завтрак, не важно. Есть поле, теория и тактика – вот здесь должна быть дисциплина. Мы должны быть раскрепощены, но ответственны и сконцентрированы.

    – Можете назвать сильные и слабые стороны сборной России?

    – Развивать надо сильные качества. Сейчас мы работаем над духом, ведь на поле – команда. Олег Шатов не даст соврать. Маленькие ростки мы увидели в матче с Турцией.

    – Какое впечатление произвел Емельянов?

    – Мы знакомимся, беседовали утром. Свежим взглядом его оценили, тесты сделали. Мы знаем, что ждет на уровне сборных, поэтому даем рекомендации.

    – Вопрос по тактике: время теперь есть, как будем играть – в три или четыре защитника, и как травма Тарасова повлияет?

    – В Турции не все удалось, что мы хотели, но выглядели командой, которая объединена одной целью. Сегодняшняя тренировка покажет, кто на что готов. Шатова сейчас надо посмотреть. Дзагоева в Турции проверяли, сейчас он будет тренироваться.

    – Много таких, кого после тренировки надо смотреть, не болит ли что?

    – Мы все-таки не в шахматы играем. Болячка болячке рознь, чемпионат набирает ход, кондиции уже лучше, но риск всегда есть.

    – Некоторые игроки говорят, что в сборной лучше атмосфера...

    – Стоп, сейчас знаете, кто самый популярный журналист? «Источник». Вот и у вас вопрос такой.

    – Самедов сказал, что вы хвалите.

    – Самедову можно верить. Но он лукавит, да, Олег? (обращается к Шатову). Хвалю я тогда, когда есть за что хвалить, но не за каждое действие.

    – Сейчас в сборной практически нет легионеров, кроме Нойштедтера.

    – Мы воспринимаем это как данность. Если наши игроки будут играть в европейских лигах и командах, никто не против. Но они должны работой это заслужить.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 16:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 6 сентября 2016, 17:15

      Жаль, что нам другой матч показали!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 сентября 2016, 00:57

      Скованные одной цепью
      Связанные одной целью (Нау)

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 19:01

      Объединенная цель на ничью?!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 сентября 2016, 18:21

      А чё тебе остаётся говорить?
      Ты ж главный, у тебя не может плохо быть.

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