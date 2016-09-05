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    Черчесов: «Все игроки сборной России – основные, а на поле выйдут те, кто лучше показал себя на тренировках»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеской встречи с командой Ганы рассказал о сильных сторонах предстоящего соперника.

    – У нас нет основного состава, у нас есть стартовый состав. Все, кто вызван – основные игроки, а на поле будут выходить игроки, которые были лучше на тренировках. С другой стороны, с Турцией мы играли с листа, у нас не было возможности вещи какие-то попробовать. Сейчас тренировки дадут нам определенную пищу, чтобы делать выводы.

    – Как совместить ожидания болельщиков с этим?

    – Мы такие вещи между собой не обсуждаем, мы играем под флагом страны. Завтра конкретная игра с конкретным соперником. Понятно, что нам хочется, чтобы помог зритель. Вместе эту игру отработаем.

    – Что можете сказать о Гане?

    – Соперник хороший, мы знаем, что они в последнее время ни разу не проиграли, с финала Кубка Африки. У них игроки из хороших зарубежных клубов. Мы принимаем эту информацию к действию, что у нас хороший соперник.

    Напомним, поединок с «черными звездами» состоится завтра, шестого сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 16:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 5 сентября 2016, 20:07

      К сожалению ,есть предчувствие,что Черчес утрется ,,,,
      Эти шоколадки и физически мощней и технически ,да и Грант лестью притупил
      бдительность,увидите....

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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 5 сентября 2016, 16:41

      Пусть какао побольше привезут - давно настоящего не пробывали

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