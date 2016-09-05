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    Ибрагимович: «Моуринью – сверхмозг, он знает, что нужно для победы»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович лестно отозвался о наставнике «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Напомним, под руководством португальского специалиста 34-летний игрок выигрывал Серию А (2008/09) и становился обладателем Суперкубка Италии (2008) в составе «Интера».

    «Моуринью – идейный вдохновитель, сверхмозг. Он знает, что ему нужно делать для достижения победы. Я многому научился у него в «Интере». Кто бы не хотел видеть Моуринью в качестве тренера?», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Skysports

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    05.09.2016 12:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 сентября 2016, 17:31

      Я бы не хотел видеть его в качестве тренера. Барселоны.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      фил72 5 сентября 2016, 12:55

      вот это лизнул:)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 5 сентября 2016, 12:46

      Красно белые вперёд !!!

      -1
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