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    Соса: «Обсуждал с Монтеллой оборонительную тактику «Милана»

    Полузащитник «Милана» Хосе Соса признался, что для него всегда кумиром являлся бывший хавбек «Челси», «Интера» и сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон.

    «Для меня идеалом полузащитника является Верон. Он был потрясающим игроком, выступавшем на позиции плеймейкера. Здесь нужно уметь быстро принимать правильные решения.

    Я привык играть в более наступательном стиле, но в «Милане» нужно быть более осторожным и ждать подходящего момента для подключения к атаке. Я обсуждал это с тренером Винченцо Монтеллой», – приводит слова футболиста издание La Gazzetta Dello Sport.

    Напомним, 41-летний Верон возобновил свою игровую карьеру в любительской команде, успев уже отметиться забитым голом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 11:52

      Верон топовый игрок был, спору нет

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