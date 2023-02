Лев стал вторым по количеству матчей у руля сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вышел на второе место по количеству проведенных матчей с национальной командой. Игра против сборной Норвегии (3:0) стала для него 139-й. После этого Лев сравнялся с Гельмутом Шеном, руководившим сборной с 1964 по 1978 годы. Что касается первой строчки, то на ней по-прежнему располагается Зепп Гербергер, в активе которого 168 матчей.

Напомним, что Лев работает в сборной Германии с 2006 года, в 2014 году под его руководством она выиграла чемпионат мира в Бразилии.

Joachim Löw moves level with Helmut Schön on 139 games managing Germany tonight, joint 2nd behind Herberger (168) pic.twitter.com/fPBsmp7Ocs