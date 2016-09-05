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Лев стал вторым по количеству матчей у руля сборной Германии

5 сентября 2016, 08:35

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вышел на второе место по количеству проведенных матчей с национальной командой. Игра против сборной Норвегии (3:0) стала для него 139-й. После этого Лев сравнялся с Гельмутом Шеном, руководившим сборной с 1964 по 1978 годы. Что касается первой строчки, то на ней по-прежнему располагается Зепп Гербергер, в активе которого 168 матчей.

Напомним, что Лев работает в сборной Германии с 2006 года, в 2014 году под его руководством она выиграла чемпионат мира в Бразилии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Германия Германия Лев Йоахим
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