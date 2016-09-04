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    Вентура: «Прошу больше не сравнивать меня с Конте»

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился своими ожиданиями от старта национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2018.

    «Я совсем не волнуюсь перед стартом. Могу подтвердить то, что говорил после матча с Францией. Игра меня не расстроила. Я думаю, что результат к команде придет, если мы сделаем еще один шаг с точки зрения качества игры. Евро-2016? Я больше не хочу об этом говорить. Мы начинаем новый путь, поэтому прошу больше не сравнивать меня с Конте», – заявил Вентура.

    Напомним, Италия 5 сентября сыграет на выезде против Израиля.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2016 22:35
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