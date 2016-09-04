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    Руни: «Однажды я оглянусь на свои достижения, но сейчас я смотрю вперед»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал то обстоятельство, что матч первого тура отбора на ЧМ-2018 против Словакии станет для него 116-м за национальную команду.

    Руни обойдет по этому показателю Дэвида Бекхэма, став рекордсменом среди полевых игроков сборной и вторым среди всех футболистов после вратаря Дэвида Шилтона, на счету которого 125 встреч.

    «Представлять страну – это всегда честь. Быть вторым по числу матчей сборную – это тоже великолепно.

    Но сейчас все мысли о команде. Уверен, что однажды я оглянусь, но прямо сейчас я смотрю вперед. Я сфокусирован только на этом.

    Думаю, матч против Словакии будет сложным, потому что это очень организованная команда. Марек Гамшик и Роберт Мак представляют реальную угрозу. Эти двое могут доставить неприятностей, если дать им пространство», – сказал Руни.

    Источник: Goal.com

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    04.09.2016 01:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 сентября 2016, 13:50

      Руни: «Однажды я оглянусь и удивлюсь: «Вот это жопу я отрастил!»

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