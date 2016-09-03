Ловчев: «У Денисова в «Локомотиве» не будет конфликтов»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что полузащитник «Динамо» Игорь Денисов, на правах аренды перешедший в «Локомотив», не будет иметь конфликтов с тренерами и футболистами в стане железнодорожников.

– Игорь Денисов стал игроком «Локомотива». До этого у него случались конфликты в «Зените», «Анжи», «Динамо». Теперь будет конфликт с Семиным?

– Не будет – потому что Семин мудрый человек. Обратите внимание – все, кто с ним работал, его уважают. Да, Юрий Палыч может матюгнуть игрока, но это все для дела, значит, заслужил. Семин справедлив. Он был, есть и будет болельщиком «Локомотива». Ему нужен результат и с Игорем Денисовым его добиться будет легче.