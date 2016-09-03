Жоаозиньо: «Когда только получил паспорт РФ, то мне сразу стали говорить: «Наш земляк»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился мнением о получении им российского гражданства. Таким образом, 27-летний хавбек сможет выступать за сборную России.

«Когда я только получил паспорт, то меня все поздравили, а потом стали говорить: «Ооо… наш земляк». Кто именно? Разные партнеры по «Краснодару», да и друзья из других команд тоже. Я благодарен всем, кто меня поддерживал. Многие мне писали в Instagram. Спасибо за теплые слова.

Все просто: у меня появилась возможность получить российский паспорт, и я этим воспользовался. Клуб помог мне, насколько это было возможно. Конечно, «Краснодар» заинтересован в том, чтобы я был заявлен как россиянин. Но «Краснодар» инициатор совместно со мной. Без моего желания ничего не произошло бы.

С тренером сборной Черчесовым я не общался. Ни с ним, ни с кем-либо еще из тренерского штаба сборной», – сказал Жоаозиньо.