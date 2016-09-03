Рахимов вернулся к работе с «Тереком»

В пятницу, 2 сентября, футболисты «Терека» приступили к тренировкам после четырех дней выходных. Команда готовится к матчу 6-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

К команде присоединился главный тренер Рашид Рахимов, который отсутствовал из-за проблем со здоровьем. Специалист прошел лечение в Москве и Вене.

Из-за отсутствия шести футболистов, которые находятся в расположении своих сборных, с основной командой тренировались игроки молодежного состава.