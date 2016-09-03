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    Рахимов вернулся к работе с «Тереком»

    В пятницу, 2 сентября, футболисты «Терека» приступили к тренировкам после четырех дней выходных. Команда готовится к матчу 6-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

    К команде присоединился главный тренер Рашид Рахимов, который отсутствовал из-за проблем со здоровьем. Специалист прошел лечение в Москве и Вене.

    Из-за отсутствия шести футболистов, которые находятся в расположении своих сборных, с основной командой тренировались игроки молодежного состава.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    03.09.2016 00:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 3 сентября 2016, 11:14

      Здоровья!!! видно, что человек полностью отдается на матчах.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 сентября 2016, 01:49

      Здоровья Рашид!!!!!

      2
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