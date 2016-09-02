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    Зинин: «Даже играя на 50% от своих возможностей, Гарай вне конкуренции перед Новосельцевым»

    Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин сравнил новичка «Зенита» Ивана Новосельцева и Эсекиэля Гарая, перешедшего в «Валенсию».

    «Зенит» уже которое трансферное окно мучился над решением проблемы лимита. Иван – добротное решение. Более того, он как разрушитель сильнее Нету и надежнее постаревшего Ломбертса, который испытывает регулярные сложности со здоровьем. Сравнивать же Новосельцева с Гараем нельзя. Даже играя на 50 процентов от своих возможностей, аргентинец вне конкуренции, особенно при выходе из обороны – это как раз не самая выдающаяся черта Новосельцева», – заявил Зинин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 08:11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 сентября 2016, 18:04

      Гарай игрок среднего уровня,таких очень много!Защитники топ уровня в РФПЛ не поедут.Каждый игрок мирового уровня лучше будет меньше получать,но играть в той же АПЛ или испанской лиге.

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > джон базелон 8 сентября 2016, 02:07

      ага ..как халк и вся китайская компания

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 сентября 2016, 15:56

      Нету + Новосельцев +Лодыгин)))))))))))
      Гремучая смесь обороны проекта))))
      Только ленивый этих клоунов не пройдет

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 2 сентября 2016, 13:27

      Да Гарай один из лучших в мире, на мой взгляд. Мало кого с ним можно хотя бы на один уровень поставить. Это не минус Новосельцеву, это просто уровень Гарая.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Smekaev 2 сентября 2016, 17:55

      Чего???Лучший в мире и даже рядом с ним не кого поставить????Ты вообще футбол смотришь??Или ты Генадий Орлов замоскировавшейся под читателя бомбардира?

      1
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      Рейтинг: +10

      Константин Кузьмин 2 сентября 2016, 13:19

      Рановато обсуждать игру Новосельцева в Зените, а тем более сравнивать с Гараем, защитника такого уровня вообще найти очень трудно. Покупка очень удачная на мой взгляд, а дальше будет зависит от тренера.

      -1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 2 сентября 2016, 12:43

      Вообще трансферная политика Зенита в последнее время несколько удивляет. Решили жить относительно "по средствам", не выкидывая бешенные деньги за одного игрока?
      После былых дел на этом поприще, конечно - несколько необычно.
      Посмотрим, что из всего этого выйдет.

      0
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      Рейтинг: +8017

      nik55 2 сентября 2016, 11:09

      за сколько купили? 10 --Миллер за свои купил

      -1
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 2 сентября 2016, 10:55

      Слабое оправдание игроку и общественности, чтобы только не платить такую же заработную плату. Принижая своих много не построишь. Дай Бог ему на новом месте быть востребованным. Почти все бердыевские игроки неплохо начинают в Зените, а затем трудно восстанавливаются, если до этого доходит (Рондон, Домингес, Бухаров, Рязанцев), исключение - Семак.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 сентября 2016, 10:49

      Зачем гарая поднимают? он по уровню ни чем не лучше, что у зенита оборона стала при нем непроницаемой?

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 сентября 2016, 10:35

      зря перешел

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 сентября 2016, 10:00

      средненький игрочишка, как и весь зенит

      -2
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