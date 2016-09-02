Отбор ЧМ-2018. Аргентина выиграла у Уругвая, Месси забил победный гол

В матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2018 сборная Аргентины на своем поле принимала Уругвай. В игре был забит один мяч. Автором победного гола стал, вернувшийся в сборную Аргентины, Лионель Месси. В концовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Пауло Дибалы. После этой победы Аргентина занимает первое место в отборочной группе.

Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 7-й тур

Аргентина – Уругвай – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Месси, 43

Удаление: Дибала 45+1 – нет