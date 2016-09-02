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    Отбор ЧМ-2018. Аргентина выиграла у Уругвая, Месси забил победный гол

    В матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2018 сборная Аргентины на своем поле принимала Уругвай. В игре был забит один мяч. Автором победного гола стал, вернувшийся в сборную Аргентины, Лионель Месси. В концовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Пауло Дибалы. После этой победы Аргентина занимает первое место в отборочной группе.

    Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 7-й тур
    Аргентина – Уругвай – 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 – Месси, 43
    Удаление: Дибала 45+1 – нет

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 06:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 сентября 2016, 07:31

      Под конец матча один фанат с трибун прорвался к Месси, кинулся в ноги, потом обниматься полез. Тут его уже повязали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 сентября 2016, 07:26

      С возвращением Лео!

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 2 сентября 2016, 06:51

      Возвращение Будулая

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      Рейтинг: +32

      galem72 2 сентября 2016, 06:18

      Месси закачал, молодец! ))
      Не то, что там всякие портки Гибралтар натягивают...

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