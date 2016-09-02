Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Доннарумма: «Буффон посоветовал оставаться спокойным и получать удовольствие»

    Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от своего дебюта за национальную команду в матче против Франции (1:3).

    «Это неописуемо. Благодарю тренера за эту возможность и за мой дебют. Я действительно взволнован этим.

    Погба похвалил меня и сказал, что рад меня видеть. Я сказал ему то же самое.

    Мой пропущенный гол мы проанализируем с тренером завтра.

    Буффон советовал мне оставаться спокойным, делать то, что я умею, и получать удовольствие. Это новая эпоха в развитии команды, мы все находимся в распоряжении тренера и через четыре дня постараемся сыграть лучше в Израиле», – сказал Доннарумма.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2016 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11