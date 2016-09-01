Отбор ЧЕ-2017. Молодежная сборная России разгромила команду Фарерских островов

В матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2017 среди молодежных команд сборная России отправила три безответных мяча в ворота сверстников с Фарерских островов. Отличились Николай Комличенко, Максим Карпов и Алексей Евсеев.

После этой встречи сборная России осталась на предпоследнем месте в группе и опережает только команду Фарер.

Отборочный турнир ЧЕ-2017. Группа 7

Фарерские острова (мол.) – Россия (мол.) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Комличенко, 8; 0:2 – Карпов, 30; 0:3 – Евсеев, 43.