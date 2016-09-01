Агент Витселя: «Зенит» поступил странно, ведь следующим летом Аксель уйдет бесплатно»

Я хочу поблагодарить "Ювентус", они сделали все, чтобы получить меня, – приводит Sporza слова Витселя. – Головой я уже был в Италии, но к сожалению, "Зенит" назначил за меня цену в 25 миллионов евро, и теперь я должен выполнять условия своего контракта с петербуржцами. Но я не нахожусь в депрессии, такие вещи случаются, это жизнь.
Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле высказал мнение о несостоявшемся переходе бельгийца в «Ювентус».
«Я не общался вчера с Акселем, но могу подтвердить, что он был в Италии. Из газет я понял, что «Зенит» согласился отдать его в «Ювентус», но после этого потребовал больше денег. Весь день получалось, что «Зенит» то соглашается на предложенные условия, то отказывается отдавать Акселя. А в конце, когда «Зенит» все-таки решил оформить сделку с «Ювентусом», было уже поздно.
Странно, что «Зенит» не захотел заработать на трансфере Витселя, ведь следующим летом он уйдет бесплатно. Я работаю с Акселем почти два года, и Витселю обещали, что в это трансферное окно его отпустят, но, в итоге, передумали», – сказал агент.