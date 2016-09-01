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    Агент Витселя: «Зенит» поступил странно, ведь следующим летом Аксель уйдет бесплатно»

    Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле высказал мнение о несостоявшемся переходе бельгийца в «Ювентус».

    «Я не общался вчера с Акселем, но могу подтвердить, что он был в Италии. Из газет я понял, что «Зенит» согласился отдать его в «Ювентус», но после этого потребовал больше денег. Весь день получалось, что «Зенит» то соглашается на предложенные условия, то отказывается отдавать Акселя. А в конце, когда «Зенит» все-таки решил оформить сделку с «Ювентусом», было уже поздно.

    Странно, что «Зенит» не захотел заработать на трансфере Витселя, ведь следующим летом он уйдет бесплатно. Я работаю с Акселем почти два года, и Витселю обещали, что в это трансферное окно его отпустят, но, в итоге, передумали», – сказал агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.09.2016 13:15
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 2 сентября 2016, 11:12

      Я хочу поблагодарить "Ювентус", они сделали все, чтобы получить меня, – приводит Sporza слова Витселя. – Головой я уже был в Италии, но к сожалению, "Зенит" назначил за меня цену в 25 миллионов евро, и теперь я должен выполнять условия своего контракта с петербуржцами. Но я не нахожусь в депрессии, такие вещи случаются, это жизнь.

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 1 сентября 2016, 21:47

      Гобле следовало бы спросить у агента Гарая, как правильно уходить.

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      Рейтинг: +26767

      slavutiq70 1 сентября 2016, 21:47

      А что Зениту каких то 30 лямов,,,если бы они тратили частные деньги то да а так когда клуб содержиться за счёт госденег то и похеер им на эти 30 лямов

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 1 сентября 2016, 17:26

      да че Зениту эти деньги... еще пару садиков не построят и больницы не отремонтируют, зато возьмут еще кого-нить в три цены выше рыночной, чтоб в конверте вернули...

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      Рейтинг: +11234

      alp > Ardenn 1 сентября 2016, 17:49

      Как Вы верно обрисовали товарищу ситуацию, и помогли советом! ++

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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 сентября 2016, 15:53

      Ходить пешком по полю вряд ли будет, иначе он просто не нужен будет ни Ювентусу ни кому-нибудь ещё! А по-человечески, Зенит подло поступил...Витсель не виноват, что они замену ему не нашли за лето!

      -1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha > mig28 1 сентября 2016, 21:46

      Контракт. Это бизнес и никакой подлости

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 1 сентября 2016, 15:27

      Может кстати сам Витсель у Ювентуса просил баснословные деньги, а итальянцы не готовы платить ему ту зарплату, которую в Газпроме ему платят ... так что может и в самом игроке дело, который не захотел потерять в деньгах
      Такое кстати с аршавиным было, когда тот всё в арсенал перейти не мог, а не мог потому что хотел зарплату как в зените

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 1 сентября 2016, 15:04

      Зенит сейчас его посадит в резерв и след.летом он никому не будет нужен.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Сергей Каспийский 2 сентября 2016, 23:01

      да легко,кто помешает?
      да и если он будет играть так в первых 4 играх,он туда и отправится,Луческу не АВБ не зассыт.

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 1 сентября 2016, 15:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Евреи сука

      -4
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      Рейтинг: +13

      rnm 1 сентября 2016, 14:48

      Может продадут в зимнее трансферное окно

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      Рейтинг: +40

      Даньчез > Сергей Каспийский 1 сентября 2016, 15:58

      не продавать за 15, а продавать за 0? логика предъявы?

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      Рейтинг: +216

      Daxa09 1 сентября 2016, 14:47

      Ничего страшного на стадионе же заработали так можно будет и по дешевле отпустить

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